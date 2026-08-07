Gaziantep’te yalnız yaşayan 2 kişi ölü bulundu

Araban ilçesinin Yeşilova mahallesi Altınsay apartmanında yaşayan 85 yaşındaki bir adamdan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler kapıyı açıp içeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehitkamil ilçesinin Eyüpsultan mahallesindeki bir evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları da durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaşlı kadını yerde cansız halde yatarken buldu. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gaziantep'te 2 gün önce de yalnız yaşayan yaşlı bir kadın evinde çıkan yangında yanarak yaşamını yitirmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör