Yalnız yaşayan kadını silahla vurup gasp ettiler

Adana'nın Feke ilçesinde Müyesser Kızıloluk (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darp edilip tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasp edildi. Hastaneye kaldırılan Kızıloluk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, önceki akşam saat- lerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darp edildi, daha sonra da tabancayla boynundan vuruldu. Kadını yaralayan saldırgan, altınları alıp kaçtı. Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdılan Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çok yönlü inceleme başlattı.