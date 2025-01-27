Yalnızlığın panzehiri selamlaşma

Ankara Valiliği, Türkiye'nin önemli kültürlerinden biri olan selamlaşma ve komşuluk geleneğini yaşatmak için başlattığı "Selamlaşma ve Komşuluk Projesi" ile çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle gençler arasında bireyselleşmenin artmasıyla harekete geçen Valilik, şimdiye kadar 6 farklı üniversitede 100'e yakın öğrenci topluluğuyla bir araya geldi. Bireyselleşmeyle birlikte giderek azalan komşuluk ilişkilerini ve selamlaşma kültürünü yeniden yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 6 farklı üniversite kampüslerinde 100'e yakın öğrenci topluluğuyla bir araya gelinerek topluluklara üye öğrencilerin kampüste farkındalık oluşturmak adına projeler geliştirmesi planlandı.Ayrıca üniversitelerde ''selamlaşma ve komşuluk kültürü'' konulu özel çalışmalar yapmak amacıyla öğrenci toplulukları kuruluyor. Özellikle gençler arasında gelişmesi amaçlanan selamlaşma kültürü, "Selamlaşan Kampüs" etkinlikleriyle yaygınlaştırılıyor. Proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin katılımıyla toplumun dezavantajlı kesimlerine ziyaretler de gerçekleştiriliyor, yaşlılarla bir araya geliyor. Projeyle sosyal bağların güçlenmesi ve toplumsal gerginliklerin önlenmesi amaçlanıyor.