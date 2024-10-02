Yalnızlık Alzheimer riskini artırıyor

Yaşlı nüfus sayısının çoğalmasıyla birlikte nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Dünyada şu anda 55 milyondan fazla demans (bunama) hastası bulunuyor. Bu hastaların yüzde 60-70'ini Alzheimer oluşturuyor. Türkiye'de ise kesin olmamakla birlikte yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunduğu düşünülüyor. Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği görevlisi Uzm. Dr. Görkem Tutal Gürsoy, Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörünün ileri yaş olduğunu belirterek, "Bunun yanında yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, işitme azlığı, obezite, sigara içmek, aşırı alkol tüketmek hastalığın sebepleri arasında yer alıyor" dedi. Gürsoy, sosyal izolasyonun, yani yalnızlığın Alzheimer'ın görülme sıklığını artırdığına dikkat çekerek, Alzheimer hastalığının kalıcı tedavisinin bulunmadığını hatırlattı.