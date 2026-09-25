Yalnızlık ömrünüzden 6 yıl alıyor

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ABD'nin Tulane Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma yalnızlık ve izolasyonun insan ömrü üzerindeki ağır faturasını gözler önüne serdi. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu durumlar bireylerin kronik hastalıklardan uzak geçirdiği sağlıklı yaşam süresini 6 yıla kadar düşürüyor. Etkinin özellikle ruh sağlığında belirginleştiği tespit edildi. Erkeklerde ruhsal bozukluklardan uzak geçen sürede 5.8 yıl, kadınlarda 3.7 yıl kayba yol açıyor. Fiziksel hastalıklarda kadınlar 2.4 yıl, erkekler 1.7 yıl kaybediyor.