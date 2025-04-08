Yalnızlık sigara kadar ölümcül

BBC'de yer alan habere göre, yalnızlık günde bir paket sigara içmek kadar ölümcül bir sağlık tehdidi. Cambridge Üniversitesi'nde yakın zamanda yapılan bir araştırma yalnızlığın kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve enfeksiyonlara karşı duyarlılıkla ilişkisini ortaya koydu. Yalnızlık çalışmaları uzmanı Andrea Wigfield, yalnızlığın demans, depresyon, anksiyete ve hatta yüksek ölüm riskine yol açabildiğini belirtiyor. Son yıllarda birden fazla devlet yalnızlık salgınıyla mücadele etmek için inisiyatifler oluşturdu.