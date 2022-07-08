Yalova bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Yalova bayram namazı saati" 2022 yılı Kurban Bayramını Yalova ilimizde karşılayacak olanlar tarafından merak edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine erişmek isteyenler tarafından Yalova bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Diyanet ile 2022 Yalova Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Yalova ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:15'de kılınacak.
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.