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Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:13

Yalova’da acı kaza! İki motosiklet çarpıştı: Bir aile paramparça oldu!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. İki motosikletin çarpıştı. Feci olayda karı koca hayatını kaybederken, 3 yaşındaki çocukları ağır yaralı kurtuldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yalova’da acı kaza! İki motosiklet çarpıştı: Bir aile paramparça oldu!
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Kaza, Çınarcı Nato yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çınarcık Nato Yolu üzerinde daha önce bir çok trafik kazasının yaşandığı kavşakta Orhangazili Mustafa Sezer'in (28) kullandığı 16 BTZ 421 plakalı motosiklet ile Ömer Burhan Sevinç idaresindeki bir başka motosiklet çarpıştı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa Sezer olay yerinde, eşi Yaren Sezer ise kaldırıldığı Devler Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yanlarında olan 3 yaşındaki oğulları Alparslan Sezer'in ise ağır yaralandığı belirlendi. Kazayı haber alan Sezer ailesinin Orhangazi'deki yakınları Çınarcık'a hareket etti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YALOVA #ORHANGAZİ #KAZA

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Yalova’da acı kaza! İki motosiklet çarpıştı: Bir aile paramparça oldu!
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