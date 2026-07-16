Yalova’da acı kaza! İki motosiklet çarpıştı: Bir aile paramparça oldu!

Kaza, Çınarcı Nato yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çınarcık Nato Yolu üzerinde daha önce bir çok trafik kazasının yaşandığı kavşakta Orhangazili Mustafa Sezer'in (28) kullandığı 16 BTZ 421 plakalı motosiklet ile Ömer Burhan Sevinç idaresindeki bir başka motosiklet çarpıştı.