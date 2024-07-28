Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Giriş Tarihi: 28.7.2024 17:55

Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yalova’da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."

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Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
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