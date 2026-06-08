Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da dehşet: Bıçaklı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 12:57

Yalova'da dehşet: Bıçaklı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yalova’da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi, 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrasında saldırganın evine bıçak ve satırlar fırlatıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Yalova’da dehşet: Bıçaklı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç. (45) evinin karşı tarafında daha önce husumet yaşadığı kasap işletmecileriyle kavga ettiği sırada kavgayı önlemeye çalışan H.C. ve E.T.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SATIRLAR, BIÇAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay sonrasında evine geçen K.E.Ç., karşı tarafında bulunan kasap işletmecisi ve çalışanları ile tartışmaya devam etti. Bu sırada K.E.Ç.'nin birinci katta bulunan evine bıçak ve satırla saldırı gerçekleşti. Bıçaklardan biri binaya saplanırken saldırganı polis biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili polis K.E.Ç. ile müşteki şüpheli O.Y., E.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YALOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova'da dehşet: Bıçaklı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA