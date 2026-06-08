Yalova’da dehşet: Bıçaklı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı

SATIRLAR, BIÇAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay sonrasında evine geçen K.E.Ç., karşı tarafında bulunan kasap işletmecisi ve çalışanları ile tartışmaya devam etti. Bu sırada K.E.Ç.'nin birinci katta bulunan evine bıçak ve satırla saldırı gerçekleşti. Bıçaklardan biri binaya saplanırken saldırganı polis biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili polis K.E.Ç. ile müşteki şüpheli O.Y., E.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör