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Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:08

Yalova'da dehşet! Emlakçıyı öldürdü ardından kendi canına kıydı: O anlar kamerada

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal’ın (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Yalova’da dehşet! Emlakçıyı öldürdü ardından kendi canına kıydı: O anlar kamerada
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Olay, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA KENDİ CANINA KIYDI

Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video

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4 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal'ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya'ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YALOVA

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Yalova'da dehşet! Emlakçıyı öldürdü ardından kendi canına kıydı: O anlar kamerada
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