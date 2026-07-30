Yalova’da dehşet! Emlakçıyı öldürdü ardından kendi canına kıydı: O anlar kamerada

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video