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Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:15 Son Güncelleme: 22.09.2026 18:19

Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İHA
Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova'nın da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yağışların bugün gün içerisinde etkisini sürdürmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji'nin Yalova için saatlik tahminine göre hava sıcaklığının gün içerisinde 21-23 derece arasında olması bekleniyor.

#YALOVA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #MARMARA BÖLGESİ

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Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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