Yalova’da SGK avukatını öldürmüştü: O sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis



Hamza HANEDAR

Son sözleri sorulan sanık Hamza Hanedar, "Rahmetliyi öldürme amacım yoktu, amacım kolundan yaralamaktı. Ambulans çağırın diye bağıran benim, silahı yere bırakan da benim. Ben hiçbir şey tasarlamadım. Olay sırasında rahmetli odadan çıkmaya çalıştı, ben de çıksın diye kapıdan çekildim. Benim 9 seneden beri emekliliğim kesilmiş, rahmetliyi de tanımam. Sadece hakkımı almaya çalıştım. Hesaplarıma da el konuldu. Benim hiçbir gelirim yokken, bir de elimdeki paraya el konulunca kendime sahip olamadım. Kesinlikle öldürme gibi bir amacım yoktu, olanlar isteyerek olmadı. Beni canavar gibi göstermeye çalışıyorlar ama ben canavar değilim. Öyle olsa silahı yere bırakmaz, çıkmasına da izin vermezdim. Ben mağdurum. Kesinlikle öldürme amacıyla oraya gitmedim. O günden beri hesaplarıma el konulduğu için sarhoş gibi geziyordum. Çok pişmanım, çok üzülüyorum. Ailesi olduğunu bilmiyordum. Allah onlara sabır versin" dedi.

İlk celsede sanığın, tasarlayarak ve kamu görevlisinin görevini yaparken öldürülmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve sanığın ruhsatsız silah taşımak suçundan da cezalandırılmasını talep eden savcı, bu celse de mütalaasını tekrarladı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıl hapis ve 30 bin lira ceza verildi.