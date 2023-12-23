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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Yalova’daki 115 yıllık mescidin restorasyonu tamamlanıyor

Yalova’daki 115 yıllık mescidin restorasyonu tamamlanıyor
Türkiye'nin Osmanlı döneminden kalma en küçük ibadethanelerinden olan Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Muratlar Mescidi'nin, yanındaki anıt ağaçla geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon çalışmasının sonuna gelindi. Fevziye köyünde 1908 yılında yapılan, 4.5 metre eninde, 6 metre boyundaki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescitte aynı anda en fazla 20 kişi ibadet edebiliyor. "Bağdadi" mimari tekniğiyle inşa edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tarihi eser olarak tescillenen 115 yıllık ibadethanenin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla İl Özel İdaresince restorasyona alındı. Son çalışmaların sürdüğü mescit, gelecek ay tekrar ibadete açılacak. Tescili bir proje olmasından dolayı yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık proje için hızla çalışmaya başladıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, "Allah nasip ederse ocak ayında açılışımızı gerçekleştirerek, kültür varlığı olarak ülkemize kazandıracağız" dedi. AA

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Yalova’daki 115 yıllık mescidin restorasyonu tamamlanıyor
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