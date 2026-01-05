Yalova’daki DEAŞ operasyonlarında 56 zanlı tutuklandı

29 Aralık 2025'te gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLU SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Devam eden operasyonlarda 73 zanlı daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle operasyonlarda gözaltı sayısı 115'e çıkarken tutuklu ise 56'ya yükseldi.