Yalova’dan acı haber: 1 şehit

Yalova
'da bulunan 18. Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Açık havada güneşten etkilendiği için fenalaştığı değerlendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde
'ye gönderilecek. MSÜ
'den yapılan açıklamada, "Eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.