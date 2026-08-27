Haberler Yaşam Haberleri Yamaç paraşütünde feci son: 2 ölü
Giriş Tarihi: 27.08.2026

Yamaç paraşütünde feci son: 2 ölü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Yamaç paraşütünde feci son: 2 ölü
  • ABONE OL
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ölüdeniz bölgesinde yamaç paraşütü yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalıklara düşerek hayatlarını kaybetti. Dün sabah yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl (55) ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmak için 10 saat çalıştı. Operasyona helikopter de destek verdi. Kayalık bölgeden çıkarılan iki kişinin cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yamaç paraşütünde feci son: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA