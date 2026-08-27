Yamaç paraşütünde feci son: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ölüdeniz bölgesinde yamaç paraşütü yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalıklara düşerek hayatlarını kaybetti. Dün sabah yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl (55) ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmak için 10 saat çalıştı. Operasyona helikopter de destek verdi. Kayalık bölgeden çıkarılan iki kişinin cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör