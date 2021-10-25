Yamaç paraşütüyle yere çakılarak hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Hilal Kariper, inişe geçtiği sırada rüzgara kapılarak Talas Harman Mahallesine düştü.

Önce ağaca ardından bir bağ evinin duvarına çarpan genç sporcu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Kariper, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hilal Kariper'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.