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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:17 Son Güncelleme: 25.10.2021 14:23

Yamaç paraşütüyle yere çakılarak hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yamaç paraşütüyle yere çakılarak hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'deki 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan havalandıktan sonra Talas İlçesinde iniş sırasında rüzgara kapılarak yere çakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hilal Kariper (33) son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Hilal Kariper, inişe geçtiği sırada rüzgara kapılarak Talas Harman Mahallesine düştü.

Önce ağaca ardından bir bağ evinin duvarına çarpan genç sporcu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Kariper, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hilal Kariper'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yamaç paraşütüyle yere çakılarak hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı
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