Yan baktın tartışması çatışmaya dönüştü 5 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir sitede oturan ve komşu olan Yıldız ve Özyurt aileleri üyesi olan ve yaşları 15 ile 22 arası gençler arasında, bir süre önce "yan baktın" tartışmasıyla husumet başladı. Zaman zaman sürtüşen ve birbirlerini tehdit eden tartışmaların ardından, 10 gün önce iki grup arasında bu kez kavga çıktı. Bu olayın ardından ise 2 kişi tutuklandı. Bu nedenle gerginlik daha da artarken, önceki gece saat 01.00 sıralarında, gençler arasında yine tartışma çıktı.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇTILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, bu kez olaya aileler de dahil oldu. Bir anda çatışmaya dönen kavgada vurulan Yaşar Özyurt (52) ve oğlu Onur Özyurt (23) olay yerinde, diğer oğlu Özgür Özyurt (21) ile karşı aileden Fahri Yıldız (53) ve kardeşi Volkan Yıldız (44) ise kaldırıldıkları hastanelerde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İkisi ağır 5 yaralı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Korucuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından ticari taksiyle kaçmaya çalışan Bayram Yıldız, Ferhat Yıldız ve Nihat Yıldız, polisin takibi sonucu 2 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgeyi çember altına alan polis yaya olarak kaçmak isteyen Fatih K.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette sorguya alınırken, hastanede olan Galip Özyurt (39), Fikri U. (17), Nurettin Yıldız, Samet Yıldız ve Sabri Yıldız'ın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olay yeri ve şüphelilerin üzerinden ele geçirilen 5 tabancaya ise balistik muayeneye gönderilmek üzere el kondu. Ölenlerin cenazeleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden Fahri Yıldız'ın, daha önce bir süre Türkiye Değişim Partisi Sakarya İl Başkanlığı yaptığı, kardeşi Volkan Yıldız'ın da 31 Mart 2024 seçimlerinde, olayın yaşandığı Beşköprü Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu öğrenildi.



BABA VE 2 OĞLU DEFNEDİLDİ

ÇATIŞMADA yaşamlarını yitiren Yaşar Özyurt ile oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt'un cenazeleri dün sabah saatlerinde yapılan otopsileri sonrası ailelerine teslim edildi. Baba ve 2 oğlunun cenazeleri Karasu ilçesinin Kuyumculu Mahallesi'nde toprağa verildi.