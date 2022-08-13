Yanan Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binasında geçtiğimiz günlerde binanın kablo ve elektrik aksamlarının bulunduğu alandan başlayıp tamamen yanıp kullanılmaz hale gelen binanın temizlik çalışmaları sona erdi. Zeytinburnu Belediyesinin çalışanları tarafından binanın üst çatı kısmında ve alt katlardaki enkazlar kaldırıldı.
Temizlik çalışmalarının sona ermesinden sonra çalışmalarının başlaması için start verildi. Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis, hastanede, hasar gören binanın tadilatının yılbaşına kadar tamamlanacağını belirterek, "Balıklı Rum Hastanesinin 1454'te Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla kuruldu. Hastane 1753'ten beri Zeytinburnu'nda hizmet veriyor. Yanan bina 1894'te yapıldı. Yangın 8 binası bulunan hastanedeki yangının yaşlılar ve kronik hastaların tedavi gördüğü İhtiyarhane binasında çıktığını söyledi. Üç katlı İhtiyarhane binasının tamamında yangından dolayı hasar oluştu. Yangın nedeniyle ilk aşamada 135 hastadan 104'ünün çevredeki hastanelere nakledildi. daha sonra bu hastalar hastaneye geri getirildi ve diğer servislerde tedavilerine devam edildi" dedi.
"HASTANENİN İHTİYARHANE BİNASININ TADİLATI EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"
Hastanenin diğer binalarındaki servisler ve polikliniklerde hasta kabulü yapıldığını dile getiren Yuvanidis, yangın nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin bir haftadır yaptığı temizlik çalışmasında yaklaşık 300 ton moloz çıkarıldığını belirterek binanın yakın zamanda tadilatının başlayacağını söyledi.
Yuvanidis, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüklerini ve gereken izinlerin çok kısa sürede alındığını belirterek, "Pazartesi, salı gününden itibaren binanın tekrar eski haline getirilmesi için faaliyete başlanılacak. Tadilat kapsamında önce çatı yapılacak, daha sonra ince işlere geçilecek. Tadilat, yılbaşına kadar bitmiş olur, belki de daha yakın tarihte bitebilir. Tadilat biter bitmez başka yerlerde emanet olan hastaları kendi yerlerine geçireceğiz." diye konuştu.
Tadilat masraflarının çoğunun devlet tarafından karşılanacağını dile getiren Yuvanidis, "Cumhurbaşkanı bizim her şeyimiz. Onun emriyle herkes ilgileniyor, herkes koşuşturuyor. Valimizden çok memnunuz. Zeytinburnu Emniyet Müdürü, Kaymakamı, Belediye Başkanı'ndan çok çok memnunuz. Herkes bizden fazla ilgilendi." dedi.