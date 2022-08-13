Yanan Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

Yuvanidis, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüklerini ve gereken izinlerin çok kısa sürede alındığını belirterek, "Pazartesi, salı gününden itibaren binanın tekrar eski haline getirilmesi için faaliyete başlanılacak. Tadilat kapsamında önce çatı yapılacak, daha sonra ince işlere geçilecek. Tadilat, yılbaşına kadar bitmiş olur, belki de daha yakın tarihte bitebilir. Tadilat biter bitmez başka yerlerde emanet olan hastaları kendi yerlerine geçireceğiz." diye konuştu.