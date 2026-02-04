Yanan evden tabancasını almak istemişti: Emekli polis hayat mücadelesini kaybetti!

Feci yangın; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evi alevlere teslim oldu. Can havliyle kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı.