Yanan işyerinde 2 ceset bulundu

İstanbul Esenler'de, ihbar üzerine bir işyerine yangına giden itfaiye ekipleri silahlı vurulmuş 2 kişinin cesetlerini buldu. Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından işyerine giren ekipler, burada inceleme yaptı. Bu sırada 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Duman tahliye edildikten sonra yapılan incelemede Şükrü Yılmaz'ın (45) başından vurulduğu, İsmail Akın'ın (48) kucağında ise tabanca olduğu belirtildi.