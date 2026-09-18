Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Kaza, 13 Eylül'de Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana gelmişti. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, çarpma sonrası otobüste yangın çıkmıştı. Alev topuna dönen otobüste 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi ise yakalanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlı Seraç 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ABLADA AYNI KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişiden biri ise Nazlı'nın ablası 13 yaşındaki Yüsra Seraç'tı. 4 gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan ve hayatını kaybeden Nazlı ile birlikte 3 kardeş olan Seraç kardeşlerden sadece 7 yaşındaki Ali Osman Seraç kazadan kurtulabildi. Ali Osman Seraç'ın hayati tehlikesinin olmadığı hastanede müsaade altında olduğu öğrenildi.