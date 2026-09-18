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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:21

Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Eyüpsultan'da 4 gün önce bariyerlere çarparak yanan otobüste 2 kişi hayatın kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlı Seraç 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
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Kaza, 13 Eylül'de Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana gelmişti. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, çarpma sonrası otobüste yangın çıkmıştı. Alev topuna dönen otobüste 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi ise yakalanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlı Seraç 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ABLADA AYNI KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişiden biri ise Nazlı'nın ablası 13 yaşındaki Yüsra Seraç'tı. 4 gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan ve hayatını kaybeden Nazlı ile birlikte 3 kardeş olan Seraç kardeşlerden sadece 7 yaşındaki Ali Osman Seraç kazadan kurtulabildi. Ali Osman Seraç'ın hayati tehlikesinin olmadığı hastanede müsaade altında olduğu öğrenildi.

#İSTANBUL

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Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
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