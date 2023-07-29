Yangın bölgelerindeki vatandaşlara uyarı: Pencereleri kapalı tutun, dışarı çıkarsanız maske takın

Son haftalarda tüm dünyada ortalama sıcaklıklar tüm zamanların en yüksek düzeyini gösterirken, Orman Genel Müdürlüğü de 1-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında ülke genelinde 176 orman yangını olduğunu ilan etti. Geçen yıl aynı tarihlerde bu sayı 125'ti ve 494 hektar orman alanı zarar gördü. Halen farklı bölgelerde, birçok noktada yangınlar sürüyor. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabri Serhan Olcay, Akdeniz havzasında Haziran-Eylül ayları arası dönem yangın sezonu olarak adlandırıldığını ifade ederek, gelecekte çok sıcak iklim koşulları altında, yangın sezonlarının uzayacağını ve orman yangınlarının sayısında ciddi artışlar olacağını gösterdiğini ifade etti.

YAŞLI VE ÇOCUKLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Yangın dumanının yol açabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi veren Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri Uzm. Dr. Selin Çakmakcı Karakaya ise, yangın sahalarında yapılan çalışmalarda 2.5 mikron çapında partikül maddeler (PM2.5), azot oksitler, ozon, aromatik hidrokarbonlar, bakır, karbon monoksit konsantrasyonları ve karbon bileşiklerine artış gösterildiğini belirtti. Büyük orman yangınları sonucu oluşan partikül madde kirliliği yangın alanında ve rüzgârla taşındığı bölgelerde sağlık sorunları yaratabildiğini belirten Uzm. Dr. Karakaya şunları söyledi: "Bu parçacıklar akciğerlerimize derinlemesine nüfuz ederek solunum sistemi hastalıkları, astım ve KOAH alevlenmesi, kronik kalp-damar hastalıklarına ve başka birçok hastalığa neden olabilir ve erken ölümlerle ilişkili bulunmuştur. Karbon monoksit (CO) vücudun oksijen almasını engeller, baş ağrısı, baş dönmesine neden olur. Yüksek dozda CO solumak, dokuların oksijenlenmesini bozar, ölümle sonlanabilecek klinik tablolara neden olabilir."

N-95 MASKE KULLANILMALI, EVDEN ÇIKILMAMALI

Yangının etkilerinden korunmak dumanın ulaştığı bölgelerde mümkünse evden çıkılmamasını, pencerelerin kapalı tutulmasını, dışarı çıkmak gerektiğinde ise maske kullanılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karakaya, şöyle dedi: "İnce taneciklerden korunmak için cerrahi maskeler, ıslatılmış kumaş yeterli değildir, N-95 tipi maskeler kullanılmalıdır. N-95 tipi maskeler devlet tarafından yangın bölgesinde dumana maruz kalan halka temin edilmelidir. Maskelerin yüze iyi oturması ve doğru kullanılması önemlidir. Bu maskelerin ortamda bulunan CO gibi gazlardan kişiyi korumadığı bilinmelidir."