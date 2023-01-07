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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Yangın değil cinayet

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yangın değil cinayet
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 30 Aralık'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği, döner salonundaki tüp faciasında eşi Neslihan (38), kızları Cansu (4) ve Lale (11) ile yeğeni Gamze Karaboğa'yı kaybeden 4 çocuk babası Musa Karaboğa, SABAH'a konuştu: "Geride oğullarım İzzet (14) ve Ferhat (17) kaldı. Bu resmen katliam. Yangın değil cinayet. Cep telefonu ile çekim yapacaklarına yangına müdahale etselerdi belki de eşim, çocuklarım, yeğenim kurtulacaktı. O gün eşime 'Geç oldu gitmeyin' dedim. Sanki içime doğdu. Cansu'mun ayakkabılarını kendi ellerimle giydirdim. Keşke giydirmeseydim de gitmeselerdi" dedi.

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Yangın değil cinayet
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