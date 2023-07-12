Kırşehir’de yangın söndürme çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Boztepe İlçesi Orta Mahalle Soku Tepesi ve Sülüklü Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında arpa ve buğday ekili yaklaşık 700-800 dekar alanda ürün zararı meydana geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları esnasında yangına müdahale için olay yerine giden çiftçi Mustafa Baran(55) kendine ait traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Baran, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soğutma çalışmaları süren yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.