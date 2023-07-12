Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de yangın söndürme çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.7.2023 18:44 Son Güncelleme: 12.7.2023 18:44

Kırşehir'de yangın söndürme çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir’in Boztepe İlçesi'nde hektarlarca ekili arazi çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Yangın söndürmek için olay yerine giden 55 yaşındaki çiftçi traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de yangın söndürme çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Boztepe İlçesi Orta Mahalle Soku Tepesi ve Sülüklü Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında arpa ve buğday ekili yaklaşık 700-800 dekar alanda ürün zararı meydana geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları esnasında yangına müdahale için olay yerine giden çiftçi Mustafa Baran(55) kendine ait traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Baran, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soğutma çalışmaları süren yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kırşehir'de yangın söndürme çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti
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