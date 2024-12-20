Yangın yaşlı çifti hayattan kopardı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) tek katlı evlerinde yangın çıktı. Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu. Çiftin torunu Özcan Zeybek, babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu ve oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi. Öte yandan Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde yaşayan Kadriye (78) ve Selver Atilla (82) çiftinin evlerinde yangın çıktı. Atilla çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.