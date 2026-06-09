Haberler Yaşam Haberleri Yangına müdahale eden itfaiye eri şehit oldu
Giriş Tarihi: 9.06.2026

Yangına müdahale eden itfaiye eri şehit oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yangına müdahale eden itfaiye eri şehit oldu
  • ABONE OL
Konya'da mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri şehit oldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu esnada yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf eden personelden itfaiye eri Mehmet Tekeli içerde mahsur kaldı. Arkadaşları Tekeli'ye güçlükle ulaşarak onu bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tekeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#KONYA #KONYA ŞEHİR HASTANESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangına müdahale eden itfaiye eri şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA