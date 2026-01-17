Yangında can verdi!

Hacıoğlu 5004. Sokak'ta bulunan metruk evde bugün saat 11.00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, evin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Hayrettin Bakay olduğu tespit edildi. Bakay'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.