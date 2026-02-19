Yangından 3 ay sonra hayatını kaybetti

Korkunç yangın 14 Kasım Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi üzerindeki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Ahmet Gülnaz'ın yalnız yaşadığı evde henüz nedeni belirlenemeyen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Patlama sesini duyup bahçeye çıkan apartman sakinleri yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yaralanan Gülnaz ise komşuları tarafından evden çıkarıldı. Bu sırada apartmanda ve bahçedeki vatandaşlar ise tahliye edilerek güvenli bir alana çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanan Gülnaz ise tedavi için Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.