Yangının dumanı uydudan görüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 2 bin hektara yakın orman kül oldu. Alevlerin tehdit ettiği toplam 285 ev tahliye edildi, çok sayıda ev ise yandı. Vatandaşları ziyaret eden Vali Mustafa Yavuz, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında ve yaralarını birlikte saracağız" dedi.

ŞEHRİ İS KOKUSU SARDI

Orman yangını nedeniyle kent merkezini is kokusu sardı. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Hava kirliliği çok geniş alanlara yayıldığı için uydu fotoğraflarından da görülebiliyor. Bu kirlilik, hava kalitesini baştan sona olumsuz etkiliyor. Hava kirliliğinin özellikle çocuklar, bebekler, kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar üzerinde ciddi olumsuz etkileri var. Pencerelerin kapalı tutulması tavsiye ediliyor" dedi.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de orman dışı alanda başlayan yangın 67,5 saat sonra söndürüldü. Kumluca'da 8 Eylül'de başlayan yangının soğutma işlemleri tamamlandı. Aksu'da başlayıp Döşemealtı ve Kepez ilçelerine sıçrayan yangınlarda da soğutma çalışması başlatıldı. Bin 116 personel, 182 arazöz, 7 TOMA, 77 iş makinesi, 197 araç, 2 uçak ve 8 helikopterin yangınlara müdahale ettiği bölgede ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekipler tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör