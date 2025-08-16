Yangınlar kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önceki gün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgâra rağmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 mahalle tahliye edilirken, ormanlık alanın büyük kısmı küle döndü ve bazı evler kullanılmaz hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Anamur-Silifke, Diyarbakır'da Lice, Adıyaman'da Besni, Afyonkarahisar'da Bolvadin, Karaman'da Ermenek, Çanakkale'de Bayramiç ve İzmir'de Urla yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Karamürsel yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Karaman'da Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarında çıkan yangın geniş bir alanın küle dönmesine neden oldu. Afyonkarahisar'daki Bolvadin yangınında yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinde başlayan örtü yangınına 459 personel ve 159 araçla müdahale edildi; yangından etkilenen 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangında 165 hektar ziraat ve 65 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu arada, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale başlattı. Yangına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.