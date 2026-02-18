Yangınlara karşı tarihi hamle: Türkiye’den dünyaya hayat kurtaran teknoloji atağı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen "Yangın Zirvesi", afet yönetiminde yeni bir dönemi işaret eden kritik kararlara sahne oldu. Zirvenin ana gündem maddesi, yangın çıktıktan sonra devreye giren söndürme teknolojileri değil, yangını kaynağında, hiç çıkmadan önleyen yerli mühendislik harikası teknolojiler oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, ölümleri durduracak bu formülün Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacağını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen bürokratları, akademisyenleri ve teknoloji liderlerinin bir araya geldiği zirvede, elektrik kaynaklı yangınların "kader" olmaktan çıktığı vurgulandı. Zirve, yangınla mücadelede "reaktif" (söndürme odaklı) yaklaşımın yerini "proaktif" (önleme odaklı) teknolojilere bırakması gerektiği konusunda ortak bir mutabakatla sonuçlandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNE KOYACAĞIM HAYATİ BİR FORMÜL"

Zirvenin en dikkat çekici açıklaması, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe'den geldi. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen teknolojilerin önemine değinen Karatepe, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yangın denildiğinde hep söndürme tüplerini, itfaiye araçlarını veya duman dedektörlerini konuştuk. Ancak bugün burada, henüz duman bile tütmeden, kıvılcım ateşe dönüşmeden felaketi durduran bir mühendislik başarısına şahitlik ediyoruz. İnsan hayatını kurtarmanın, ölümleri engellemenin formülü bulunduysa, bunu devletin tüm kademelerine yaymak boynumuzun borcudur. Burada konuşulanlar sadece teknik bir detay değil, vatandaşımızın can güvenliği meselesidir. Bu sebeple, gerçekleştirdiğimiz bu zirvedeki hayati konuları ve çözüm önerilerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koyacağım. Devletimiz, vatandaşını yaşatan her teknolojinin arkasındadır."

"MİLLİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Zirveye ev sahipliği yapan TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, federasyon olarak Türkiye'nin stratejik sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirterek genel çerçeveyi şu sözlerle çizdi:

"TÜMBİFED olarak misyonumuz, ülkemizin kalkınmasına ve güvenliğine katma değer sağlayan projeleri desteklemektir. Bugün burada sadece bir teknoloji tanıtımı yapmıyoruz; elektrik yangınlarına karşı milli bir seferberlik başlatıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çözümlerin, küresel sorunlara çare olması bizler için gurur kaynağıdır. Bu zirve, güvenli geleceğimiz için atılmış en somut adımdır."

"SİVİL TOPLUM VE AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Zirvenin akademik ve toplumsal yönüne vurgu yapan TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz ise şunları ekledi:

"Afetlerle mücadele, yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplumun ve akademinin de ortak sorumluluğudur. Bilimsel verilerle desteklenen, mühendislik temelli çözümlerin sahada uygulanabilir hale gelmesi için bu zirve bir köprü vazifesi görmektedir. Yangın riskini minimize eden her adım, toplumsal refahımıza doğrudan katkıdır."

TEKNİK DEVRİM: "YANGINI SÖNDÜRMEYE DEĞİL, ÇIKARMAMAYA ODAKLANDIK"

Konunun teknik ve teknolojik boyutunu, TÜMBİFED Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Evren Yurttaş detaylandırdı:

"Dünyada ve ülkemizde geleneksel elektrik güvenliği anlayışı maalesef hasar sonrası müdahaleye dayanıyor; ancak biz yangını söndürmeye değil, hiç çıkmamasını sağlamaya odaklanıyoruz. Bugün pek çok tesiste kullanılan SPD (Surge Protective Device) sistemleri, darbe akımını toprağa yönlendirmekle sınırlı kalıyor ve bu çoğu zaman yetersizdir. Bizim geliştirdiğimiz SSD (Surge Suppression Device) teknolojisi ise aşırı gerilimi sönümleyerek elektronik devrelerin zarar görmesini ve ark oluşumunu doğrudan engelliyor.

Özellikle nötr-toprak dengesizliği; veri merkezlerinden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar kritik sistemleri devre dışı bırakabiliyor. Geliştirdiğimiz GNDSeries ve SSD, Aşırı Gerilim Sönümleyici teknolojilerinin sistematik kullanımıyla, elektrik kaynaklı yangınları yüzde 85 ila 95 oranında engellemeyi başardık. Bu, Türkiye'den dünyaya yayılan sessiz bir devrimdir ve önleyici mühendisliğin zirvesidir."

"BASIN DESTEĞİ İLE TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATACAĞIZ"

Zirvenin kapanışında söz alan TÜMBİFED Medya İlişkileri Başkanı Evren Yaşlak, konunun iletişim boyutunun hayati önem taşıdığını vurguladı:

"Teknoloji ne kadar güçlü olursa olsun, toplumda ve karar vericilerde farkındalık oluşmadığı sürece etkisi sınırlı kalır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımızın konuyu Külliye'ye taşıyacak olması çok kıymetli bir eşiktir. Ancak bu bilincin halkın tabanına yayılması için medya desteği şarttır. Elektrik yangınlarının kader olmadığını, bir cihazla can ve mal kaybının önlenebileceğini tüm Türkiye'ye anlatmak zorundayız. Medya mensuplarımızdan, bu hayati projenin sesi olmalarını bekliyoruz."