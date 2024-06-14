Yangınlara karşı yoğun mücadele

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Muğla- Denizli il sınırında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Yangına müdahale için ilk etapta 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçak bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesi'nde ise çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın sonrası Muğla'daki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgârın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı bildirildi. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölüne sert iniş yaptı. Personel kurtarılırken can kaybının olmadığı bildirildi.