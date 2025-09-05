Yangınlarda kaybedilen her ağaç için 10 fidan dikiyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi'nde öğretmen olan Hüseyin Güven (70), doğaya olan sevgisi ve ağaç dikme hevesiyle dikkat çekiyor. 1978'den beri öğretmenlik yapan Güven, doğal afetler ve altyapı çalışmaları nedeniyle kaybedilen her ağacın yerine en az 10 fidan dikiyor. "Bir ölür bin diriliriz" diyerek yola çıkan ve "ağaççı hoca" olarak tanınan Güven, yıllar içinde meyve fidanları başta olmak üzere binlerce fidanı toprakla buluşturdu. İlk olarak okul bahçelerini ağaçlandıran Güven, mahallede yol kenarları ve mesire alanları gibi birçok noktaya fidan dikti. Güven, doğa sevgisinin ailede başlaması gerektiğini vurguladı. İHA