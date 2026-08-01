Yangınlarla canla başla mücadele

3 günde 213 yangını söndüren kahramanlar alevlerle amansız mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangını 3. günde kontrol altına alındı. Türkiye'nin genelinde üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya genelinde ise yüzde 10'unu karşılayan, doğa harikası Kozak Yaylası son anda kurtuldu. Bahçede kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıkmasına neden olan 2 kişi tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangın da 9 helikopter ve 3 uçak ile kontrol altına alınmaya çalışılırken, bazı mahallelerdeki hayvanlar tahliye edildi. Antalya'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Muğla'daki yangınlarda ise 5 bin 200 hektar alan zarar gördü.

FISTIK ÇAMLARI KURTARILDI

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı kırsal Kumgedik Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgârın da etkisiyle yayılarak, Ayvalık ve İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarına ulaşan orman yangınına, dün sabah 3'ü amfibi 7 uçak ve 7 helikopterle havadan, 358 araç ve 920 personelle karadan müdahaleye devam edildi. İtfaiye araçları ile 10 TOMA'nın da destek verdiği çalışmalar sonucunda, alevler dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

CANLA BAŞLA MÜCADELE

Türkiye'nin genelinde üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya genelinde ise yüzde 10'unu karşılayan, doğa harikası Kozak Yaylası'nı da tehdit eden yangında Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeki hayvanları kurtardı. Yangında, alevlerin sıcaklığıyla aracın turbosunun patlaması sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile olay yerinde bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan'ın tedavisi ise Balıkesir Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yangının O.G. ve M.Y.'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığını, gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldıkları Burhaniye Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

AYDIN YANGINI SÜRÜYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde önceki gün 15.00 sıralarından Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına da 9 helikopter, 3 uçak ile havadan 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle kardan müdahale devam edildi. Alevlerin tehdit ettiği Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerindeki hayvanlar tahliye edilerek, Çine Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi. Dutluoluk Mahallesi sakinlerinden Tayfun Kaya, "Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı" derken, Elif Sulargil ise "Hayvanlarımızı kurtardık ama köyümüz tehlike altında. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

ANTALYA VE MERSİN KONTROL ALTINDA

Üç günde 8 ilçede 34 yangının çıktığı Antalya'da, Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını, büyük ölçüde, Kaş, Kumluca, Akseki ve Serik'te çıkan yangınlar da tamamen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına çevrede bulunan çok sayıda vatandaş da ilaçlama motorlarıyla su sıkarak destek verdi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını da dün kontrol altına alındı. Seydikemer'de ilk belirlemelere göre 5 bin hektardan fazla orman ve tarım alanı, Fethiye'de ise 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

ALEVLERİN KALBİNDE SICAKLIK 441 DERECEYE ULAŞTI

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için bölgede ekiplerin yoğun çabası sürerken, termal kamera ile havadan görüntülenen alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı.