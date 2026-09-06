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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Yangınlarla mücadelede İHA’lar devrede

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Yangınlarla mücadelede İHA’lar devrede
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Ülkemizde, orman yangınlarıyla mücadelede yeni dönem başlıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yangınların önlenmesi, erken tespiti ve söndürülmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalarda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda; uydu tabanlı gözlem sistemleri, İHA'lar, sensör ağları, yapay zekâ destekli risk analiz sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve erken uyarı teknolojileri yangın yönetim süreçlerine entegre edilecek.

YEŞİL VATAN İÇİN YENİ KURALLAR:

Orman yangınlarının önlenmesi, erken tespiti, izlenmesi ve müdahale süreçlerinde yapay zekâ gibi yeni teknolojileri kullanılacak.
Kritik dönemlerde, ormanlara giriş yasaklanabilecek.
Hasat makinelerinin çalışması sırasında yangın söndürme tüpleri, su tankeri gibi tedbirleri almayanların çalışmalarına izin verilmeyecek.
Yangın sahasında uçuş güvenliğini tehdit edebilecek dron ve benzeri hava araçlarının uçurulması engellenecek.
Askeri birlikler,nakil, haberleşme ve söndürme araçlarıyla müdahaleye katılabilecek.
Yangın söndürme sırasında zarar gören araç ve gereçlerin zararları karşılanacak.
Yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden veya sağlık açısından zarar görenler, mevzuat kapsamında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden faydalandırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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Yangınlarla mücadelede İHA’lar devrede
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