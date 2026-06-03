İstanbul’da yankesiciler Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde yankesicilik şüphelisi iki kişiyi fiziki olarak takibe aldı. Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi Taksim Meydanı'nda bankta oturan bir kişinin cep telefonunu el çabukluğu ile çalan M.Ç. 44 ve T.K. 55 isimli iki yankesici, sivil Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güven Timleri; Fatih İlçesi'ndeki Sirkeci Tramvay Durağı'nda da şüpheli tavırlar sergileyen M.E.'yi yine fiziki olarak takibe aldı. Tramvaya binmeye çalışan İngiliz turist S.S.'yi sıkıştırarak pantolonunun arka cebinde olan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalan M.E. de Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. M.E. de aynı suçtan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Suçüstü ele geçirilen cep telefonu ve cüzdan sahiplerine teslim edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör