Yanlış bacak ameliyatı hayatını kararttı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, spor yaparken sakatlanan sağ dizinden ameliyat olmak isterken özel bir hastanede görev yapan uzman doktor M.B.E. tarafından hiçbir şikâyeti olmayan sağlam sol bacağından ameliyat edildi. Yaşadığı büyük skandalı ve şoku anlatan Özdemir, "Örtüyü kaldırıp baktığımızda doktor hiçbir problem olmayan sol bacağımı ameliyat yapmış. Olayın etkisiyle şoke oldum. Doktoru aradık, 'Ben yanlış yapmadım' dedi. Sonra doktor apar topar hastaneye geldi. İlk önce hatasını kabul etmek istemedi. Doktor sonunda hatasını kabul etti. 'Tüm tedavi ve masraflarını üstleneceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

AĞIR FİZİKSEL YIKIM

Hatalı ameliyatın hayatını altüst ettiğini belirten genç kadın, "Daha 30 yaşındayım, yatağa bağlı yaşadım. Annem babam bana bakmak zorunda kaldı. Hiç yürüyemedim. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Şu anda iki bacağımda da sorun var. Ameliyattan sonra daha fazla sorun yaşamaya başladım. Ayaklarım kıvrılmıyor. Koşamıyorum. Hızlıca yürüyemiyorum. Uzun süre ayakta kaldığımda veya soğuk havalarda şişiyor" dedi.

2 MİLYONLUK TAZMİNAT

Hastanede kendisine hiç röntgen çekilmediğini ve doktorun doğrudan sol bacağını işaretlediğini belirten Özdemir, operasyon anını şöyle aktardı: "İlacı verdiler, uyudum. Ameliyat esnasında sol bacağımdaki acıyla uyandım. Dedim ki 'Sol bacağım çok acıyor'. Cihazlar ötmeye başladı. O esnada kendi aralarında konuştuklarını duydum. Doktor, 'Patellayı oturtamadım' diyor. Yine korktum ama ilacın etkisiyle uyumuşum" diye konuştu. Yaklaşık iki yıl boyunca haklılığını kanıtlamak için uğraşan Özdemir, "hatalı ameliyat" raporu alarak 2 milyon liralık tazminat davası açtı.