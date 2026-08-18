Haberler Yaşam Haberleri Yanlış hedef kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 18.08.2026

Yanlış hedef kurbanı oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yanlış hedef kurbanı oldu
  • ABONE OL
İstanbul Eyüpsultan'da 30 Temmuz akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ensar Sever'in (29) yanlış hedef olduğu ortaya çıktı. Eyüpsultan'a bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir oto galeriye plakasız motosiklet üzerinden ateş açan saldırganlar, yine motosikletle kaçmış, saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Ensar Sever, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıdan 12 dakika sonra "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından 3 suç kaydı olan saldırgan U.M.T. (15) yakalanırken olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirilmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Saldırının bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, ancak vurulan Ensar Sever'in asıl hedef olmadığı ve yanlış kişi olarak vurulduğu iddialarına ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanlış hedef kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA