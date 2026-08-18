Yanlış hedef kurbanı oldu

İstanbul Eyüpsultan
'da 30 Temmuz akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ensar Sever'in (29) yanlış hedef olduğu ortaya çıktı. Eyüpsultan'a bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir oto galeriye plakasız motosiklet üzerinden ateş açan saldırganlar, yine motosikletle kaçmış, saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Ensar Sever, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıdan 12 dakika sonra "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından 3 suç kaydı olan saldırgan U.M.T. (15) yakalanırken olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirilmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Saldırının bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, ancak vurulan Ensar Sever'in asıl hedef olmadığı ve yanlış kişi olarak vurulduğu iddialarına ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör