Yanlışlıkla vuruldu hayatı perişan oldu! “O Adam yüzünden vücudumda kurşunla yaşıyorum”

Bursa Nilüfer'de 19 Şubat 2026'da meydana gelen olayda iddiaya göre kağıt toplayıcısı Mahsun Aytan'ın (23) çekçek aracıyla gezindiği sırada daha önce tanımadığı Mustafa B. karşısına çıktı ve eline aldığı kerpetenle Aytan'a 'burada hırsızlık mı yapacaksın' diye sordu. Bunun üzerine oradan uzaklaşmak isteyen Aytan, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada arkadan 1 el silah sesi duydu ve vurulduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken belinden silahla yaralanan Aytan hastaneye kaldırıldı. Aytan'ın şikayeti üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mustafa B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HIRSIZ ZANNEDİP SİLAHLA ATEŞ ETTİ



Başsavcılıkça olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mustafa B.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü evinde tavukları beslediği sırada Mahsun Aytan'ı evinin bahçesinin kapısında gördüğünü, bunun üzerine 'hırsız mısın' diye bağırdığını, Aytan'ın korkarak aracına binmeye gittiği sırada elini beline doğru hareket ettirdiğini gördüğünü, emekli polis memuru olduğunu ve bunun üzerine silah veya bıçak çekeceğini düşünerek 1 el hedef gözetmeyerek ateş ettiğini söylediği kaydedildi.





6 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Hazırlanan iddianamede Mustafa B.'nin 'vücutta kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mustafa B. daha sonra hakim karşısına çıktı.

"YARALANDIĞINI GÖRSEYDİM O AN MÜDAHALE EDERDİM"



Mahkemece görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Mustafa B. ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mahsun Aytan ile avukatı Betül Öztürk de katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık, olayın gerçekleştiği bahçeye daha önce 4 kez hırsız girdiğini ancak kimliklerini tespit edemediğini, Mahsun Aytan'ı bahçesinin etrafında görmesi üzerine kendisine ne aradığını sorduğunu, buranın hurda veya kağıt bölgesi olmadığını söylediğini, polis çağıracağını söylemesi üzerine Aytan'ın panikle aracına bindiği sırada elini beline götürdüğünü gördüğünü ve tehlike hissederek beylik tabancasıyla 1 el yere doğru ateş ettiğini söyledi. Sanık ayrıca, Aytan'ın yaralandığını görmediğini, görseydi o anda müdahale edeceğini ifade etti.

"SUÇ 'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"



Mahsun Aytan ise ifadesinde olay günü kağıt toplamak için ilerlediği sırada yolu kaybetmesi üzerine bahçeye doğru gittiğini, yol sormak için 'kimse var mı' diye bağırdığını, sanığın çıkıp kendisini kerpeten ile tehdit ederek 'ben polisim bana kimse bir şey yapamaz' dediğini, silahı görmesi üzerine zikzak yaparak kaçmaya çalışırken belinden vurulduğunu söyledi. Aytan'ın avukatı Betül Öztürk, soruşturmada eksiklikler olduğunu belirterek, "Suç vasfı doğru değerlendirilmemiştir. Müvekkil arkasını döndüğü sırada ateş edilmiştir, sonrasında sanık 112'yi aramamıştır. Suç 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmelidir. Sanık, olay yeri krokisi ile çelişen beyanda bulunmuştur, olay yerinde keşif yapılmasını da talep ederiz. Ayrıca sanığın daha önce benzer olaylara ilişkin dosyalarının olup olmadığının araştırılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.





İLK DURUŞMADA TAHLİYE



Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu geçici raporu ile kati raporun düzenlenebilmesi için 1 yıl geçmesinin gerekli olduğunu da dikkate alarak sanık Mustafa B.'nin tahliyesine karar verdi. Kati raporun süresi de dikkate alınarak duruşma Şubat 2027'e ertelendi.

"O ADAM YÜZÜNDEN KURŞUNLA YAŞIYORUM"



Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Mahsun Aytan, adalet istediğini söyleyerek, "Hakimden Savcıdan tarafsız davranmalarını istiyorum. Verilen tahliye kararından memnun değilim. Vurulunca eşim ve çocuğum da hastalandı psikolojik olarak etkilendiler. Ben vücudumda kurşunla yaşıyorum. Kurşunu çıkaramadılar çok riskli dediler, ayağını kaybedebilirsin dediler. O adam yüzünden şu an kurşunla yaşıyorum, mağdurum." ifadelerini kullandı.