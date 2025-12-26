Haberler Yaşam Haberleri Yanmış ceset soruşturmasında 1 kişi gözaltına alınmıştı: O şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 12:35

Niğde'de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç'ın, boş arazide yanmış cesedi bulunmuştu. Andaç'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Raşit Adıgüzel tutuklandı.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde önceki gün yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak Raşit Adıgüzel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

