Yanmış ceset soruşturmasında 1 kişi gözaltına alınmıştı: O şüpheli tutuklandı!

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde önceki gün yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.