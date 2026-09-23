SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ve Akın Gürlek ile fotoğrafını oluşturmuştu! Yapay zeka başına iş açtı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çakmak isimli şahsın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlar üzerine "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarından soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.