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Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:57 Son Güncelleme: 23.09.2026 12:10

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ve Akın Gürlek ile fotoğrafını oluşturmuştu! Yapay zeka başına iş açtı!

SON DAKİKA… Ankara’da WhatsApp üzerinden yapılan dikkat çekici paylaşımlar sonrası, savcılık düğmeye bastı. Mehmet Çakmak’ın durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede fotoğrafların yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu belirlenirken, paylaşımların kamu görevlileriyle yakın ilişkisi bulunduğu izlenimi oluşturduğu vurgulandı. Çakmak, yürütülen soruşturma kapsamında Keçiören’de gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ve Akın Gürlek ile fotoğrafını oluşturmuştu! Yapay zeka başına iş açtı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çakmak isimli şahsın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlar üzerine "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarından soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURMUŞ

Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi. Çakmak'ın kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

4 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak'ın adresi belirlendi. Şüpheli, 23 Eylül'de Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. 53 yaşında ve Ankara doğumlu olduğu belirtilen Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLMEK ÜZERE HAZIR EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, mevcutlu şekilde adli mercilere sevk edilmek üzere hazır edildi. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA… Başkan Erdoğan ve Akın Gürlek ile fotoğrafını oluşturmuştu! Yapay zeka başına iş açtı!
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