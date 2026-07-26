Yapay zekâ bölümlerinde kontenjanlar artırıldı

2026 YKS tercih kılavuzunda yer alan veriler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretim planlamasında artık daha seçici bir politika izlediğini gösteriyor. Kontenjan artış ve azalışları incelendiğinde, istihdam ihtiyacının yüksek olduğu alanların desteklendiği, mezun fazlası bulunan programlarda ise büyümenin sınırlandırıldığı görülüyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın hazırladığı çalışmaya göre özellikle dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri odaklı yeni programların sisteme girdiği ya da kontenjanlarını artırdığı görülüyor. Buna karşılık uzun yıllardır en fazla tercih edilen hukuk, psikoloji ve bazı sağlık programlarında ise kontenjanların geriye çekildiği dikkat çekiyor. Bu yılın en dikkat çekici başlıklarından biri yapay zekâ temalı programlar oldu. Yapay Zekâ Mühendisliği kontenjanı 441'den 642'ye çıkarılarak 201 kişilik artış gösterdi. Veri Bilimi ve Analitiği programı da 752'den bin 115 kontenjana yükselerek 363 kişilik artış kaydetti. Bunun yanında Veri Mühendisliği, Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Genetik, Finansal Teknoloji, İşletme ve Yapay Zekâ, Tarih ve Yapay Zekâ ile Felsefe ve Yapay Zekâ gibi yeni programların açılması da dikkat çekti.

TERCİHLER NASIL ETKİLENİR?

Kontenjanı azalan programlarda adayların yalnızca geçen yılın taban başarı sıralarına güvenerek tercih yapmaları risk oluşturabilir. Buna karşılık kontenjanı artan veya yeni açılan programlar, tercih listesine alternatif olarak eklenebilir. Bu nedenle adayların tercih listesini sadece popüler bölümler üzerine değil, kontenjan değişimlerini de dikkate alarak oluşturması önem kazanıyor.

BÖLÜMLERE GÖRE DEĞİŞİMLER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: +458

Veri Bilimi ve Analitiği: +363

Yapay Zekâ Mühendisliği: +201

Sınıf Öğretmenliği: +185

Hemşirelik: +159

Yönetim Bilişim Sistemleri: +130

Ebelik: +102

Dil ve Konuşma Terapisi: +98

Turizm İşletmeciliği: +79

Havacılık Yönetimi: +62

Hukuk: -1.275

İngiliz Dili ve Edebiyatı: -1.172

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: -934

Diş Hekimliği: -752

Psikoloji: -713

Beslenme ve Diyetetik: -663

Bilgisayar Mühendisliği: -659

Finans ve Bankacılık: -497

Sosyal Hizmet: -479

Moleküler Biyoloji ve Genetik: -423

İSTİHDAMDAN FAZLA MEZUNİYET ÖNLENECEK

Kontenjanı azaltılan programların önemli bölümünü ise mezun sayısı yüksek olan alanlar oluşturdu. Hukukta kontenjan 9 bin 993'ten 8 bin 718'e düşerken bin 275 kişilik azalma gerçekleşti. Psikoloji programlarında da kontenjan 11 bin 134'ten 10 bin 421'e geriledi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Bilgisayar Mühendisliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Hemşirelik dışındaki birçok sağlık programında da kontenjanlar aşağı yönlü revize edildi. Sınıf Öğretmenliği kontenjanı 185 kişi artırılırken İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği gibi programlarda kontenjan azaltıldı.