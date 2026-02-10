Yapay zeka destekli dev operasyon: Uyuşturucu satıcılarına büyük vurgun! Analiz Avcı’dan, baskın polisten…

GİZLİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Kapalı grupların içerisinde gizlilik kurallarına çok fazla önem verildiği saptandı. Uyuşturucu madde satıcılarının bazı nüfus yoğunluğu ve kullanıcıların potansiyellerine göre gece ve gündüz, arz ve talep dengelerine göre 24 saat boyunca uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. İstanbul Polisi; özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturulan gruplar ve bu gruplarda paylaşılan mesajlaşmaları deşifre etti. Detaylandırılan çalışmalar sonucunda; söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet yürüten kişiler tek tek belirlendi. Söz konusu kişilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları saptandı ve operasyon yapıldı.