Yapay zekâ destekli dolandırıcılık şebekesine darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çekya adli makamlarınca iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Avrupa ülkelerini hedef alan uluslararası bir dolandırıcılık organizasyonu çökertildi. Soruşturmada gelişmiş yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri telefonla arayarak kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıttı. Güven kazanmaya yönelik senaryolar kullanan örgüt üyelerinin, özellikle Çekya vatandaşları başta olmak üzere çok sayıda Avrupalıyı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanıldığı, mağdurlarla kurulan iletişimin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü ve örgütün uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON

Yürütülen çalışmalar kapsamında, şebekenin İstanbul Maslak'ta bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezini kullandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde merkezde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin banka hesapları ile kripto varlık platformları üzerinden farklı hesaplara aktarılarak aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen materyale incelenmek üzere el konuldu. -