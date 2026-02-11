Yapay zeka ile vatandaşı dolandıran 5 kişi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yapay zeka teknolojileri aracılığıyla devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları yayımladıkları belirlendi.

Hazırlanan içeriklerle vatandaşları "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle tuzağa düşürdükleri tespit edilen şüphelilerin kullandığı banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.