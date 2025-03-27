Yapay zekâ, memur ve öğrencinin gözdesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un Türkiye'nin yapay zekâ haritasını anlatırken, yapay zekânın memur ve öğrencilerin gözdesi olduğunu söyledi. TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Bozkurt, yapay zekâya ilişkin yapılan bazı araştırma ve anket çalışmalarını aktardı. Araştırmalara göre yapay zeka araçlarını toplumun yüzde 39'u bilirken yüzde 61'i fikri olmadığını dile getiriyor. Yapay zekayı aktif kullananların oranı ise yüzde 16. Bozkurt, yapay zekayı en aktif 24-34 yaş aralığının kullandığını söylerken, en az kullananların ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar olduğunu kaydetti.

KULLANIM 24-34 YAŞ

Mesleklere göre de yapay zeka ilgisi ve kullanımına ilişkin bilgi veren Bozkurt, yapay zekayı en çok devlet memurları ve öğrencilerin kullandığını vurguladı. Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, yapay zekaya ilişkin en düşük farkındalık ise ev hanımlarında. Bozkurt, yapay zekayı en aktif kullananların 24-34 yaş aralığındaki vatandaşlar olduğunu belirtirken yaş arttıkça yapay zeka farkındalığı ve kullanımının düştüğü, eğitim seviyesi yükseldikçe ise yapay zeka araçlarını bilen ve kullananların arttığını söyledi.