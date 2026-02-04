Yapay zekâ patolojik bağımlılık yapıyor

Hayatımıza hızlı giriş yapan yapay zekâ ile ilgili rapor korkuttu. Özellikle derin kurgu (deepfake) yöntemli müstehcen içeriklerin artışı ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Bilgisayar bilimcisi Yoshua Bengio liderliğinde hazırlanan Uluslararası Yapay Zekâ Güvenlik Raporu'nda, yapay zekânın hızlı gelişiminin sunduğu ürkütücü zorluklara dikkat çekildi. Raporda, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin gerçek içeriklerden ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığı kaydedildi. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 77'sinin yapay zekâ tarafından oluşturulan metinleri, insan eliyle yazılmış metinlerle karıştırdığını ortaya çıkardı. Bazı kullanıcıların sohbet botlarına karşı "patolojik" düzeyde duygusal bağımlılık geliştirmesi de ruhsal sağlığı kötü etkilediğini gösterdi. Kötü niyetli aktörlerin bu teknolojiyi manipülasyon amacıyla kullanma potansiyeli de raporun temel uyarıları arasında yer aldı.