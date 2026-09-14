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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Yapay zekâ siber saldırılarda kullanılabilir

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Yapay zekâ siber saldırılarda kullanılabilir
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Yapay zekanın "sıfırıncı gün açığı" olarak adlandırılan, yazılımın tasarımcıları, sahipleri tarafından bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit edebilmesi, makine hızında siber saldırı endişelerini artırdı. Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Derneği'nce (DDSGD) yayımlanan "Sıfırıncı Gün Açığını Bulan Yapay Zekâ: GPT-6 Astra ve Çift Kullanımın Gölgesindeki Tehlike" başlıklı çalışmada, yapay zekanın siber saldırılarda kullanılmasının ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı.

ALARM ZİLLERİ ÇALDI
DDSGD Başkanı Taner Çıtak, "Yapay zekâ alanında bir eşik daha aşıldı ve bu eşik, siber güvenlik dünyası için ciddi bir alarm anlamına geliyor. OpenAI, 3 Eylül 2026'da yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı ve bu modeli, kendi Hazırlıklılık Çerçevesi kapsamında kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan ilk sistemi olarak nitelendirdi. Bir yapay zekâ, artık daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını kendi başına bulabiliyor ve bunları istismar edecek yöntemler geliştirebiliyor. Yeni tespitler, yapay zekânın saldırı tarafında nasıl kullanıldığını açıkça gösteriyor. Saldırganlar, çalınan bulut kimlik bilgileriyle kurumların pahalı yapay zekâ servislerine erişebiliyor. Bu riske karşı önlem alınmalı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OPENAI #YAPAY ZEKÂ

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Yapay zekâ siber saldırılarda kullanılabilir
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